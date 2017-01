The Batman: Ben Affleck está harto de las preguntas sobre el personaje

La paciencia del actor Ben Affleck respecto a los acontecimientos previos al rodaje de 'The Batman' están llegando a su fin. Al menos en lo referente a las incesantes consultas de los fans.

15 de enero de 2017 - David Ackerman

Ben Affleck está inmerso en la cuenta atrás de cara al comienzo del rodaje de The Batman, nueva entrega monográfica del popular personaje de cómic (tal vez el más popular junto a Superman). Si hace unos días se quejaba del tedioso proceso de cara a la utilización de su traje, ahora además también comenta lo sumamente cansado que se encuentra de las incesantes preguntas de los fans al respecto de sus próximas películas como Batman.



Ben Affleck fue sumamente claro: "Estoy hasta el culo de que todo el día me pregunten por asuntos relacionados con Batman".



No anda desencaminado al respecto, sobre todo porque las ruedas de prensa de sus películas externas al Caballero Oscuro desde que firmó para el papel, siempre terminan girando en torno al proyecto de DC. Ya sea sobre películas como 'El Contable' o su último filme en cines.



La próxima vez que veremos a Batman en la gran pantalla será dentro de la película 'La Liga de la Justicia', también bajo la dirección de Zack Snyder. 'The Batman' contará con Affleck como director del proyecto, además de co-guionista y de protagonista.