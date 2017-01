Avatar 2: James Cameron tendrá una serie documental en AMC

La película 'Avatar 2' sigue a la espera de confirmación oficial. Todo apunta a que verá la luz más de una década después de la primera entrega. Mientras tanto el cineasta James Cameron contará con una serie documental en la cadena AMC, la cual recorrerá su andadura en el mundo del cine de ciencia ficción.

16 de enero de 2017 - David Ackerman

La película de ciencia ficción 'Avatar 2' parece ir situándose en el calendario de estrenos. Algo parecido sucedió en la primera película, con un letargo de 10 años desde el estreno de 'Titanic' a la puesta en cartelera de 'Avatar'. Ahora parece que también discurrirá otra década hasta la llegada de 'Avatar 2'.



James Cameron también comentó hace unos meses "Tenemos la intención de rodar todo como si fuera una mini-serie, es decir, todo de una manera ordenada y dentro de un proceso único, por lo que será algo verdaderamente extenuante pero que sin duda merecerá mucho la pena". Aunque no aclaró nada acerca del presupuesto de la producción. Si tenemos en cuenta que Avatar es a día de hoy la película más taquillera de la historia del cine, no sería extraño que 20th Century Fox le otorgara todo el presupuesto necesario para la consecución de la saga.



El reparto principal de las continuaciones de la saga de ciencia ficción Avatar está compuesto por nombres como los de Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang y Sigourney Weaver. A la espera de novedades en el elenco. Las cuales seguramente no tardarán mucho en llegar, sobre todo según se aproxime la fase de rodaje.



Mientras tanto James Cameron contará con una serie documental en la cadena AMC que narrará los puntos álgidos de la carreara del cineasta dentro del cine de ciencia ficción. Con títulos como 'Terminator', 'Abbys' o 'Avatar'. Además de ser el director más taquillero de la historia por partida doble.







Por ahora no hay más detalles sobre la producción, cuyo estreno se espera para la próxima temporada televisiva. Tal vez en ella podamos ver novedades sobre 'Avatar 2'.