The Batman: Tom Hardy sufrió secuelas tras su preparación física para Bane en la trilogía de Nolan

El actor Tom Hardy dio vida a Bane, uno de los villanos de la última película de la trilogía Batman dirigida por Christopher Nolan, 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace'. Ahora el actor británico habló sobre las secuelas físicas sufridas tras su participación en el filme.

16 de enero de 2017 - David Ackerman

Tom Hardy ganó mucho peso y masa muscular para desarrollar el papel de Bane dentro de la película 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace'. Un papel que le situó como uno de los villanos de mayor impacto dentro de las adaptaciones de cómic hace unos años, cuando Marvel arrancaba buena parte de sus diferentes sagas de acción que ahora copan los resultados de taquilla.



Aunque no fue un papel muy provechoso para su salud, tal y como el propio actor reconoció. "Creo que pagas un precio cuando cambias de estado físico de una manera drástica. Cuando eres más joven no es un problema, pero cuando te acercas a los 40, cuando subes mucho de peso y muy rápido puede ser un gran problema. Desde entonces algunas articulaciones hacen clic aunque probablemente no deberían hacerlo, ¿sabes a lo que me refiero? Ahora llevar a mis hijos a los hombros es un poco más difícil de lo que solía ser".



El cambio de peso de los actores es algo habitual en el mundo del cine. Sobre todo en películas de acción o que requieren drásticas transformaciones de los papeles que interpretan.



Las próximas aventuras de Batman llegarán con la cinta 'The Batman', protagonizada por Ben Affleck, quien además ejerce como director.