Star Wars Episodio 8: El guión se retocará para eliminar a Leia de la novena película

A pesar de que Disney había anunciado la negociación para contar con el personaje de Carrie Fisher dentro de las próximas películas de la saga Star Wars, ahora se abre la posibilidad de que Leia muera dentro del octavo episodio de la saga.

17 de enero de 2017 - Carlos Ferrer

Desde Disney parecen querer seguir contando con Carrie Fisher para que interprete a Leia, es decir, recrear a la actriz recientemente fallecida mediante técnicas digitales para que esté tanto en el episodio octavo -ya rodado- pero principalmente en el noveno, del que por ahora no existe ni una sola toma filmada. Pero no más allá de ese punto. Alterando el guión de la producción para que salga de la saga de la franquicia.



Star Wars continuará con la tercera trilogía, sin olvidar las nuevas películas monográficas que han arrancado con 'Star Wars Rogue One', gozando de un notable resultado en taquilla desde su estreno mundial.



Todo a pesar de la existencia de una cláusula por la que Fisher habría cedido sus derechos a una fecha determinada, independientemente de si viviera o no. Algo que ya se hace en Hollywood en numerosas producciones, sobre todo para las sagas de gran extensión que basan buena parte de su éxito en la repercusión de ciertos personajes.