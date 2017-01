Tomb Raider: Una violenta escena crea quebraderos de cabeza a los guionistas

La película 'Tomb Raider' sigue adelante de cara al comienzo de su rodaje. Aunque una escena de alto impacto y de fuerte carga de violencia, concretamente en el origen de Lara Croft como una "Tomb Raider", está generando ciertos problemas a los responsables.

18 de enero de 2017 - Carlos Ferrer

Hace unas semanas Crystal Dynamics anunció el abandono de la guionista del videojuego 'Tomb Raider', Rhianna Pratchett, que había liderado el equipo encargado de desarrollar la franquicia Tomb Raider desde 2013, con títulos como por ejemplo la entrega Rise of the Tomb Raider.



Precisamente Rhianna Ranchett habló acerca de la escena que ahora se baraja modificar en la película. Se trata de una escena de extrema violencia física contra Lara Croft, algo que la obliga a cambiar definitivamente, defenderse y matar con sus propias manos. Una escena que puede marcar un punto de inflexión en el filme y su retoque o no (para poder adecuar el metraje al tan comentado PG13).



Si bien la salida de la guionista de la saga de videojuegos no parece suponer un detrimento muy grave para la película, se esperaba poder contar con ella para el desarrollo del filme de cara a engranar la trama con el futuro del videojuego, y de paso optimizar el negocio de la franquicia Tomb Raider. Queda por ver si la salida de Rihanna está motivada por desacuerdos al respecto de tratar la citada escena, el comentado como verdadero origen de Lara Croft tal y como se la conoce en la saga de videojuegos y películas.



La nueva Lara Croft del cine está encarnada por la actriz Alicia Vikander en el papel protagonista. Reeditando la adaptación que Angelina Jolie protagonizó hace más de quince años. La adaptación al cine de la saga 'Tomb Raider' es uno de los proyectos más ambiciosos del universo cinematográfico basado en el extenso género de los videojuegos.