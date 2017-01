Deadpool 2: Lobezno no estará salvo que aporte algo a la historia

La película 'Deadpool 2' se rodará en cuestión de semanas. Con Ryan Reynolds dentro del papel protagonista. Aunque por ahora siguen por cerrarse buena parte de espacios en su elenco. Como por ejemplo con los cameos que se podrán ver en el metraje. Se sigue hablando de Lobezno, con Hugh Jackman al frente.

18 de enero de 2017 - David Ackerman

La película de cómic Deadpool 2 ya está oficialmente en marcha. Ahora además se confirma el título de la misma que contará con Cable como protagonista. Aunque no podemos esperar otras "estrellas" del universo X MEN dentro del metraje. Al menos no según lo que llega desde los responsables del guión.



Se barajó la presencia de Lobezno, con Hugh Jackman dentro de la primera entrega. Pero finalmente se desechó porque, simple y llanamente no ofrecía nada a la historia más allá de su nombre. Es decir, hacía peligrar el devenir del argumento desviando la atención respecto a lo previsto.



Aunque quien no faltará en la secuela es Cable, un debut que a buen seguro continuará dentro de las próximas entregas, tanto de la saga Deadpool como X Force.



SPOILERS DE DEADPOOL La presencia del personaje de Cable se daba por segura desde hace unas semanas. Y más aún tras la última escena postcréditos de la película. Una vez aclarada la presencia de Cable dentro de 'Deadpool 2' también tenemos presente datos sobre la tercera película.



Fox parece querer desarrollar el proyecto contando ya con la presencia de X Force en el argumento de la cinta. Algo que sin duda resultaría sumamente llamativo para los fans en lo concerniente al universo X MEN, por ahora el único de envergadura fuera de las manos directas de Marvel.