Deadpool 2: Pierce Brosnan en nuevo fanart de la película

Desde que el actor Pierce Brosnan se fotografiara junto a Ryan Reynolds y Hugh Jackman, no han parado de llegar los rumores acerca de la llegada del británico al elenco de 'Deadpool 2'. Ahora además podemos ver un nuevo fanart con Brosnan en el papel de Cable.

19 de enero de 2017 - Carlos Ferrer

La película de cómic Deadpool 2 ya está oficialmente en marcha. Ahora además se confirma el título de la misma que contará con Cable como protagonista. Aunque no podemos esperar otras "estrellas" del universo X MEN dentro del metraje. Al menos no según lo que llega desde los responsables del guión.



Cable será un referente para la película. Pero por ahora no hay un actor asignado al papel. Se habló de nombres como por ejemplo Liam Neeson (candidato más plausible hasta la fecha).



Aunque ahora es Pierce Brosnan, el llamativo anteúltimo James Bond (hasta la fecha y antes de Daniel Craig), quien sale a la palestra dentro de la rumorología de los fans.



Una duda que quedará solventada de cara al inminente rodaje que arrancará en cuestión de semanas. Con Ryan Reynolds reeditando su papel de Deadpool, uno de los más exitosos de la pasada temporada de estrenos.