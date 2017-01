La Liga de la Justicia: La máscara de Batman en detalle en nuevo render 3D de la película

Cuando estamos a la espera del nuevo tráiler de 'La Liga de la Justicia' (anunciado por el propio Zack Snyder antes de finales del pasado año 2016), ahora podemos ver un detalle de la película. Concretamente la base en 3D de la máscara de Batman, interpretado por el actor Ben Affleck, de cara a su utilización en los efectos visuales de la superproducción.

19 de enero de 2017 - David Ackerman

La película 'La Liga de la Justicia' es uno de los estrenos más llamativos del próximo año. Contando con Zack Snyder en la dirección. Tal y como sucedió con 'Batman Vs Superman'. Y como entonces, parece que Batman lucirá una potente armadura dentro del argumento de acción. Tal y como hemos podido ver en la imagen del proyecto en su fase de desarrollo.



Ahora sin embargo podemos ver un detalle sobre la máscara del caballero oscuro de Gotham. En un claro retorno al clásico alejándose del punto "técnico" mostrado por Christopher Nolan en su trilogía protagonizada por Christian Bale.



Mientras tanto Ben Affleck continúa como principal responsable de The Batman, un proyecto de envergadura que traerá al frente las aventuras del célebre personaje de cómic de DC.







A continuación podemos ver otra imagen en detalle de la máscara de Batman, tanto en 'La Liga de la Justicia' como en 'The Batman'.