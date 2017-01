Transformers 5: La saga se unirá con GI Joe cuando Michael Bay deje la dirección

El director DJ Caruso está sobre el papel como responsable de 'GI Joe 3'. Ahora además confirma un punto interesante y sitúa la salida de Michael Bay de la dirección de la saga Transformers como el punto clave para que ambos argumentos se unan en pantalla.

19 de enero de 2017 - David Ackerman

El cineasta DJ Caruso confirmó que dentro de las primeras fases del desarrollo del guión de 'GI Joe 3' se barajó la unión con el universo Transformers. Aunque también recalcó que tras presentar la idea y valorarla de manera profunda, se dieron cuenta de que "no era el momento para ello".



Michael Bay estrenará este año la película 'Transformers 5'. Caruso sitúa además la salida de Bay como director de la saga de Hasbro como uno de los principales puntos para que dicha franquicia se una a GI Joe en la gran pantalla.



Por ahora no hay fecha para 'GI Joe 3'. Mientras tanto el futuro de la saga Transformers se abrirá a un gran número de argumentos. Aunque la presencia de Michael Bay sigue siendo incierta, puesto que el propio director no cesa en comentar que siempre está en su última película (tal y como comenta desde prácticamente finalizar la segunda entrega).







Por lo tanto tal vez no tengamos que esperar mucho más para poder ver The Rock pilotando a toda velocidad a Bumblebee. O incluso a Mark Wahlberg colaborando con la escultural Adrianne Palicky contra los Decepticons aliados con la organización terrorista Kobra.