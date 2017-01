Voice From the Stone: Primera imagen de Emilia Clarke en el thriller

Llega la nueva imagen de la actriz Emilia Clarke en la película 'Voice From the Stone'. Dentro de un argumento de suspense muy prometedor para la temporada en curso.

19 de enero de 2017 - Mark Silverman

El argumento de la película 'Voice From the Stone' se presenta así: Verena (Emilia Clarke), una enfermera que es contratada para cuidar de un joven llamado Jakob, quien quedó en silencio desde la trágica muerte de su madre, la cual se produjo hace casi un año.



El joven Jakob vive en una gran mansión junto a su padre (interpretado por el actor Marton Csokas), la cual está situada en la Toscana. Verena pronto se dará cuenta de que algo le sucede a Jakob, quien parece estar atrapado por una fuerza maléfica, la cual le atrapa dentro de los muros de piedra. Una fuerza que cada vez se manifiesta con mayor intensidad.



Además de Emilia Clarke, el reparto cuenta con el actor Marton Csokas, a quien podemos ver actualmente dentro de la película 'The Equalizer', protagonizada por Denzel Washington.



Dean Zanuck y Stefano Gallini-Durante se encargarán de la producción del filme. Contando con Eric D Howell en la dirección. Precisamente se trata de su debut en la dirección.