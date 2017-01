Escuadrón Suicida: Jared Leto insinúa su continuación en la saga DC

Jared Leto interpretó a Joker dentro de la película 'Escuadrón Suicida'. Aunque no quedó muy satisfecho con el resultado final del montaje del filme dirigido por Jared Leto, ahora publicó una nueva imagen en la que hace alusión al cómic Killin Joke de Alan Moore. Dentro de lo que podría ser su futuro dentro del universo DC.

20 de enero de 2017 - David Ackerman

Tras muchos cambios dentro del futuro del universo cinematográfico DC, todo se perfilará dentro de 'La Liga de la Justicia', cinta de grupo dirigida por Zack Snyder que verá la luz en la temporada 2017. Una buena parte de su argumento discurrirá dentro del sanatorio Arkham, uno de los ejes centrales de los cómics de DC en lo relacionado con el universo Batman.



El actor Jesse Eisenberg debutó en el metraje de 'Batman Vs Superman'. Estando también dentro del elenco de La Liga de La Justicia (al menos en la primera parte de la saga que se estrenará en los cines de todo el mundo desde el año 2018.



Gal Gadot, como Wonder Woman, también estará dentro del metraje de 'La Liga de la Justicia'. Con el estreno en el 17 de noviembre de 2017. El mismo año en el que precisamente también se podrá ver la primera entrega de la saga monográfica de la saga de la poderosa amazona.



Mientras tanto se sigue hablando de la presencia de Jared Leto como Joker. Algo que aún no se confirmó. Si bien su espacio estaría dentro de 'Gotham City Siresn', también bajo la dirección de David Ayer.