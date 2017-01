Lobezno 3: James Mangold afirma que el estudio ni conocía al personaje de X 23

El tráiler final de la película 'Lobezno 3 Logan' cuenta ahora con la llegada definitiva del personaje de X 23. Su director James Mangold habla sobre la presencia del personaje y desmiente que sea un plan del estudio de cara al futuro de la franquicia, puesto que según dice ni si quiera conocían la existencia del mismo.

20 de enero de 2017 - David Ackerman

James Mangold fue claro al respecto del personaje de X23, "la nueva Lobezna" dentro de la película 'Lobezno 3 Logan'. Para Mangold no es un punto y seguido con el personaje para el futuro cinematográfico de la franquicia, ya que según dijo, fue él quien planteó la llegada del personaje al argumento de la película, y desde el estudio ni tan siquiera sabían de su existencia.



"Yo no hago películas para una continuidad, si algo funciona y es bueno es normal que el público quiera más pero yo busco hacer películas únicas", apuntó el director. Además también compartió sus impresiones sobre el personaje de X23, ofreciendo un dato verdaderamente llamativo acerca de la implicación del estudio o el conocimiento "profundo" del universo X MEN con que cuentan los ejecutivos del mismo: "X 23 no es una continuidad para Lobezno, yo vi que el personaje funcionaría muy bien. Es más, en el estudio ni tan siquiera la conocían cuando se lo propuse".



El estreno de 'Lobezno 3' está previsto para el 3 de marzo. Con un reparto encabezado por Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Dafne Keen y Stephen Merchant.