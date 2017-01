A Dogs Purpose: Escándalo de maltrato animal en el rodaje

La película 'A Dogs Purpose' (El propósito de un perro) se presentaba como una bucólica cinta sobre el amor entre el hombre y su perro. Aunque ahora salta a los titulares por un escandaloso vídeo divulgado por TMZ en el que se ve el brutal maltrato a un perro durante el proceso de filmación.

El rodaje de la película 'A Dogs Purpose' conllevó un dramático momento para uno de los perros en el set. Siendo obligado a pasar por un momento traumático y obligado a introducirse en unas aguas turbulentas, ante el viento de una decena de motores de alta potencia en un estanque. Dicha escena se situaba para recrear una riada torrencial.



Un ruido fortísimo, viento y aguas turbulentas fueron el cóctel dramático para que el perro pasara por una situación verdaderamente traumática, tal y como se puede ver en el vídeo de maltrato animal divulgado por TMZ . El cual generó una gran polémica entre el público y en especial en los colectivos en pro de defensa de los animales.



En el vídeo se puede ver a un perro totalmente aterrorizado, siendo obligado a meterse en aguas turbulentas en medio de un ambiente de ruido intenso. Algo que debieron de tener en cuenta los responsables de la película.







El director de la película lasse hallstrom comentó en Twitter sentirse sumamente afligido por el vídeo. Además de tratar de lavarse las manos diciendo que no presenció esa escena, a pesar de ser el máximo responsable de la filmación. A esta hora continúa excusándose, y afirma que no era un momento del rodaje, no presenció la escena al tratarse de una prueba antes de filmación.







El argumento de la película se basa en el libro homónimo de W Bruce Cameron: Buscando su propósito en el curso de múltiples vidas caninas, Bailey renace como un perrito de pelo dorado después de una trágica muerte tras perderse, y comparte un afectuoso vínculo con el joven Ethan antes de que muera de nuevo.