XXX 3: Su estreno en cines llega con mejores críticas que la segunda entrega

El retorno de Vin Diesel a la saga XXX sin duda es una buena noticia para los fans. La nefasta versión de Ice Cube (y si miramos el balance global de la franquicia, ya es decir) dejó el proyecto por los suelos. Ahora las críticas recibidas por la producción de DJ Caruso no son muy brillantes pero sin duda multiplican por cuatro los índices de aceptación de la predecesora.

21 de enero de 2017 - Carlos Ferrer

El actor Vin Diesel sigue en la senda del cine de acción con el retorno de la saga 'XXX' con la tercera entrega de la franquicia. Un género en el que se desenvuelve con gran soltura desde hace décadas y que le dio numerosas alegrías en su carrera en Hollywood. Después de filmar la película XxX 3 y situar el filme al borde del estreno, ahora ya está planeando una cuarta película junto con Universal Pictures.



Mientras tanto las críticas antes del estreno -el cual se produce a lo largo del presente fin de semana- no han sido de lo más brillante del año pero sí superan de lejos a lo que cosechó la segunda entrega. Con un Ice Cube que no dudaba en entrar en el Capitolio de los Estados Unidos con un tanque de alta tecnología.



La saga cinematográfica de acción y efectos especiales XxX fue una de las de principal impacto dentro de los proyectos de la carrera de Vin Diesel en sus orígenes en Hollywood. Así que ahora esta tercera entrega suena como homenaje. Tal vez comparable en cuanto a importancia la de 'Riddick', pero sin llegar a la "omnipresente" (si hablamos de Vin Diesel) 'Fast and Furious'.



La sinopsis oficial de la película 'XxX 3': El tercer capítulo de la exitosa y explosiva franquicia que redefinió las películas de espías en la que un atleta extremo, Xander Cage (Vin Diesel) se convirtió en un agente del gobierno. Ahora Xander sale de su autoexilio para salvar al mundo de nuevo, y enfrentarse al Xiang, líder de un grupo criminal que posee un arma devastadora conocida como la Caja de Pandora.