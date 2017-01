Escuadrón Suicida: El director se arrepiente de no haber usado a Joker como villano principal

El cineasta David Ayer parece haber abierto la caja de los truenos en lo referente a la película 'Escuadrón Suicida'. En un reciente comentario en las redes sociales, se lamenta profundamente de no haber utilizado a Joker como villano principal del argumento.

22 de enero de 2017 - Carlos Ferrer

El actor Jared Leto no quedó nada satisfecho con el montaje final de la película 'Escuadrón Suicida'. Sobre todo por el cercenamiento que sufrieron sus escenas dentro del filme dirigido por David Ayer. Tanto es así que el propio Jared Leto no quiso mostrar escenas de la película dentro del videoclip oficial de la canción principal de la banda sonora original.



Ahora David Ayer, director de la película, emitió unas declaraciones ciertamente incendiarias cuando asegura que, de haber tenido una máquina del tiempo, habría situado a Joker como villano principal de la película e hilo conductor del argumento.



¿David Ayer sitúa así que el argumento no estuvo en sus manos en todo momento y fue impuesto por el estudio?



El argumento de 'Escuadrón Suicida' se presenta así: Sienta bien ser malo... Montar el equipo con los súper villanos más peligrosos del mundo, proporciona al Gobierno el arsenal más potente que nadie podría imaginar. Todo para enviarles a una misión para derrotar a una entidad enigmática e insuperable. La Oficial de Inteligencia estadounidense Amanda Waller determina que sólo este grupo secreto puede enfrentarse al nuevo objetivo, sobre todo porque se trata de personas prescindibles y sin nada que perder.







Sólo cuando son conscientes que han sido elegidos por su culpabilidad, buscarán la determinación para morir en el intento o salir adelante a toda costa.