Los Vengadores 3: Dave Bautista comienza mañana el rodaje pero aún no tiene el guión

El secretismo con el que se lleva el desarrollo del argumento de 'Los Vengadores 3' llega hasta el extremo de que uno de sus actores, Dave Bautista (Drax dentro de 'Guardianes de la Galaxia 2') no cuenta ni con una página del guión del filme a escasas horas de ponerse delante de las cámaras para el rodaje.

23 de enero de 2017 - David Ackerman

El rodaje de Los Vengadores 3 está viviendo sus primeras etapas. Ahora con la llegada del Actor Dave Bautista para desarrollar por tercera vez su papel de Drax el Destructor. Bautista debutó en el año 2014 dentro del metraje de 'Guardianes de la Galaxia', en pocos meses repetirá con 'Guardianes de la Galaxia 2' (ambas dirigidas por James Gunn), ahora además se pondrá bajo las órdenes de Anthony y Joe Russo para 'Los Vengadores 3'.



Un papel que tiene un calado aún por determinar dentro del argumento global, el propio Dave Bauista no tiene ni idea del mismo, ya que a pocas horas de que el rodaje de comienzo para él, aún no leyó ni una línea del guión. En definitiva, no tendrá ni un momento para preparar su diálogo o la acción que le toque desarrollar más allá de un par de instrucciones rápidas en el set mientras le maquillan y le ponen los pantalones de cuero de su personaje.



Ciertamente las películas de acción no conllevan sesudos diálogos para sus actores, algo que el caso de Dave Bautista en 'Los Vengadores 3' queda totalmente patente.



El reparto principal está encabezado por Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Sebastian Stan.