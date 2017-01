La Liga de la Justicia: Armie Hammer niega los rumores sobre su llegada al reparto

El reparto principal de 'La Liga de la Justicia' ofrece novedades incluso varios meses tras la finalización del rodaje. Sin embargo ahora el actor Armie Hammer desmiente cualquier tipo de rumor al respecto de su llegada al universo DC como uno de los integrantes del Green Lantern Corps.

23 de enero de 2017 - David Ackerman

El nombre de Armie Hammer no es el primero ni el único en sonar para el papel del nuevo Linterna verde' tras el fiasco de Ryan Reynolds, pero sí uno de los primeros en negar cualquier tipo de implicación en el personaje para 'La Liga de la Justicia'.



Desde hace tiempo numerosos comentarios lo situaban como uno de los integrantes de 'La Liga de la Justicia' en un cameo para el futuro individual del mismo.



El nuevo planteamiento seguiría la línea en las películas de superhéroes de unir a varios personajes con relevancia en la trama principal (Batman Vs Superman o 'Capitán América 3' son un ejemplo de ello). Más aún con una franquicia que busca ser reiniciada tras un "mal recuerdo" por parte de los fans.



Mientras tanto se sigue hablando de Tyrese Gibson como uno de los integrantes del reparto. Constantemente expresa en las redes sociales su deseo de ocupar el papel de John Stewart. Para Hal Jordan se mencionó a Chris Pine, pero finalmente su puesto estaba en la saga de 'Wonder Woman'. Ahora es Mahershala Ali quien llega en un nuevo fanart del personaje, recién salido del papel de la serie 'Luke Cage' de Marvel y Netflix.



El estreno de 'Green Lantern Corps' queda para el año 2020, encuadrando su argumento dentro de las cintas de grupo de 'La Liga de la Justicia'. A continuación podemos ver un potente fanart de Green Lantern Corps con Mahershala Ali, otro de los muchos candidatos para la película.