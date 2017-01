Star Wars Han Solo: El personaje de Woody Harrelson se llama Garris Shrike

El actor Woody Harrelson es el nuevo fichaje para la película 'Star Wars Han Solo'. Ahora además conocemos algunos datos de interés sobre dicho personaje. Como por ejemplo el nombre, GArris Shike, lo que nos lleva hasta el relativamente novedoso universo expandido del universo Star Wars.

23 de enero de 2017 - David Ackerman

Garris Shrike fue creado para la novela del Universo Expandido, 'The Paradise Snare', en 1997. Aunque el personaje era de hecho un mentor de las clases de un Solo huérfano, enseñándole cómo volar y sobresalir en ser un verdadero sinvergüenza. Aunque también era excesivamente duro con el joven Solo.



No sabemos cuánto de esta historia del universo expandido será incorporada en la película, pero sin duda que el nombre ya es un punto importante para ir aventurando hacia donde irán las líneas del argumento principal de 'Star Wars Han Solo'.



Kathleen Kennedy y Allison Shearmur están produciendo la película Han Solo, que se espera que comience la producción muy pronto, con su estreno en cines situado en el 25 de mayo de 2018.



Cuando la película 'Star Wars Rogue One' aún sigue en las carteleras de cine de todo el mundo cosechando unos excelentes resultados de taquilla (ya superando los mil millones de dólares de taquilla), el universo creado por George Lucas hace cuatro décadas se sigue movimiento de cara a la próxima película monográfica. Concretamente con la cinta 'Star Wars Han Solo'.