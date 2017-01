Oscar 2017: Las nominaciones terminan con las acusaciones de racismo a la Academia

Los Oscar 2017, gracias a sus recientes nominaciones, han dejado atrás las quejas de ciertos exponentes de la comounidad cinematográfica de Hollywood a causa de una presunta discriminación racial. Como por ejemplo con la campaña #OscarSoWhite.

25 de enero de 2017 - David Ackerman

Los Oscar "muy blancos" quedan atrás en la historia de los premios de cine. La gran sensibilidad de la comunidad afroamericana de Hollywood respecto a las nominaciones de los premios máximos del cine quedó patente en algunas ediciones anteriores. La nueva edición de los Oscar han demostrado, una vez más, la gran diversidad con la que se lleva caracterizando el núcleo del cine mundial. La Academia empezó la lectura de sus nominaciones con la de Mahershala Ali como mejor actor de reparto y acabó con la de 'Moonlight' como una de las nueve nominadas a mejor película del año. Dentro de esa lista, con 'La La Land' como gran favorita barriendo con 14 nominaciones -e igualando a 'Titanic' y 'Eva al desnudo'-, encontramos por ejemplo tres nominados de raza negra, como son Barry Jenkins y Tarell McCraney por 'Moonlight' y el ya fallecido August Wilson por 'Fences'.



En este último caso con un total de cuatro nominaciones, incluyendo las de Denzel Washington como mejor actor y Viola Davis como mejor actriz de reparto. Una candidatura en la que también aparece Octavia Spencer y Naomie Harris.



A pesar de los enormes esfuerzos de la Academia por reflejar a la comunidad hispana dentro de su ámbito de actuación, como por ejemplo contando con dos pesos pesados como los mexicanos Guillermo del Toro y Demian Bichir en el anuncio de las categorías, en estos Oscar, en los de la edición 2017, no se habló español. O mejor dicho, no se habló mucho español. Porque si bien faltaron películas hispanoamericanas en la categoría de mejor película en lengua no inglesa y el chileno Pablo Larraín no logró la nominación como mejor director por 'Jackie', encontramos al español Juanjo Giménez dentro de la candidatura al mejor cortometraje por su pieza 'Timecode'.



La 89 edición de los Oscar de Hollywood tendrá lugar el 26 de febrero de 2017 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Su gala será retransmitida a más de 225 países gracias a la señal la ABC Televisión Network.