Lobezno 3: Nueva portada de Empire con Logan el pie de guerra

Llega una nueva imagen de la película 'Lobezno 3', ahora dentro de la próxima portada de la revista Empire. Dentro de la ambiciosa promoción para la producción dirigida por James Mangold y que marca la despedida de Hugh Jackman del personaje principal.

25 de enero de 2017 - Mark Silverman

La película 'Lobezno 3' está situada temporalmente en el año 2029. Una fecha que a muchos fans llamó la atención. Pero para James Mangold el motivo principal giraba en torno esa fecha era evitar tener que adecuarse a cualquier línea argumental anterior de la saga X MEN de Bryan Singer.



También el propio Mangold comentó algunos detalles interesantes del filme, como por ejemplo que nos encontramos ante una cinta calificada R, es decir, no apta para menores de 17 años. Ahora además también tenemos una nueva imagen con Logan en apuros, inmovilizado a pesar de sus otrora grandes poderes que le dotaban de una fuerza casi sobrehumana. Y es el declive de Lobezno uno de los puntos de mayor interés dentro del argumento de la película de próximo estreno.



La última película de Hugh Jackman como Lobezno será no apta para menores de 17 años. Es decir, recibirá la calificación R dentro de los estándares marcados por la MPAA en los Estados Unidos. Con lo que queda aclarada una de las incógnitas más llamativas del esperado filme.



James Mangold también comentó su opinión sobre el problema de tener que encuadrarse dentro de otros argumentos en sagas "Parte del problema por el cual esas películas dejan de ser frescas es cuando se introducen dentro de una franquicia. Les quita originalidad, lo convierte en una miniserie". En este caso no tendrá que ceñirse tampoco a nada de lo planteado en lo referente a la violencia mostrada en pantalla.



La sinopsis final de la película 'Lobezno 3' se presenta así: En un futuro próximo, un cansado Logan se preocupa por un enfermo profesor X en un escondite en la frontera mexicana. Pero los intentos de Logan de esconderse del mundo y de su legado terminan cuando llega un joven mutante, perseguido por las fuerzas oscuras.