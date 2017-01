Aquaman: Amber Heard ya está en el rodaje de la película

La actriz Amber Heard ya está en el rodaje de 'Aquaman' de DC, contando con James Wan en la dirección del proyecto. Ahora además podemos ver una nueva imagen de la actriz junto con una de las integrantes del equipo. Mostrando lo distendido del rodaje, al menos en su fase inicial.

26 de enero de 2017 - David Ackerman

James Wan está a cargo de la dirección de la película 'Aquaman', dentro de uno de los proyectos monográficos más esperados del universo cinematográfico DC. Con Jason Momoa y Amber Heard al frente de los papeles principales.



Wan habló sobre uno de los puntos del argumento: la relación entre Aquaman y Mera. "Se trata de una historia de amor que evoluciona a lo largo del argumento desde el comienzo. En un primer momento no tienen conexión, pero todo cambia según el metraje evoluciona. Será un punto de vista bastante llamativo dentro del género", comentó el director de 'Insidious' y 'Fast and Furious 7'. Precisamente el debut de Mera tendrá lugar junto a Aquaman en 'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder, con su estreno situado el próximo año 2017, concretamente el próximo 17 de noviembre. Mismo año en el que comenzará el rodaje de la superproducción monográfica, con su estreno el 27 de julio de 2018.



Ahora además podemos ver una nueva imagen de Mera, o mejor dicho, de Amber Heard dentro del rodaje de 'Aquaman', con una de las encargadas de maquillaje del esperado proyecto cinematográfico dirigido por James Wan.



Precisamente Amber Heard fue uno de los nombres que estuvo en el aire antes de que el rodaje comenzara. Todo a causa de ciertos problemas personales. Los cuales, al parecer, no interfirieron de manera significativa en el proyecto.