X MEN Apocalipsis: Bryan Singer se despide con el episodio piloto de la nueva serie

El universo X MEN continuará en la pequeña pantalla con dos series. Ahora además sabemos que Bryan Singer se encargará de dirigir el episodio piloto de la segunda producción en estrenarse.

26 de enero de 2017 - David Ackerman

Desde el estreno de 'X MEN Apocalipsis' uno de los puntos que estaban generando un mayor interés era el de conocer la continuidad o no de Bryan Singer al frente de la dirección. El cineasta anunció su desvinculación del proyecto, con X MEN Nuevos Mutantes como presumible nueva entrega de la franquicia principal.



Aunque sí que estará dentro del universo televisivo X MEN. Dirigiendo el episodio piloto de la nueva serie encuadrada dentro de la citada línea argumental de Marvel para la próxima temporada. Por ahora no contamos con muchos detalles al respecto.



Mientras tanto y al respecto del universo cinematográfico, será Simon Kinberg quien se encargue de labores de producción así como de guionista del futuro de la franquicia. De la cual por ahora no hay detalles concretos, aunque se espera una próxima conexión con otros argumentos X MEN como por ejemplo el de Deadpool, personaje interpretado por el actor Ryan Reynolds.



Bryan Singer debutó al frente de la saga X MEN en el año 2000 con la primera de las películas que originaron la multimillonaria franquicia que ahora conocemos. Incluyendo a Hugh Jackman en el papel de Lobezno.