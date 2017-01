John Wick 2: Nuevo vídeo con Keanu Reeves vestido para matar

Estrenamos un nuevo vídeo de la película 'John Wick 2'. En el que podemos ver al protagonista vistiéndose para matar. Dentro de la peculiar sastrería del Continental. En la que no faltan detalles como por ejemplo tejidos de todo tipo como seda, algodón o kevlar antibalas.

26 de enero de 2017 - Mark Silverman

Keanu Reeves regresa a la acción con el thriller 'John Wick 2'. Un filme que verá la luz en los cines de todo el mundo el 10 de febrero. Después de conocerse la primera sinopsis oficial, también se abre la posibilidad de cara a una continuación, para cerrar una trilogía. Ahora también podemos ver un nuevo clip de vídeo con el protagonistas escogiendo su vestuario para la batalla. Y no será fácil, tal y como quedó patente en la primera entrega.



La sinopsis oficial de la película 'John Wick 2' se presenta así: Ahora Keanu Reeves da vida a John Wick, un legendario asesino profesional que tiene que salir de su retiro para hacerse con el control del gremio de asesinos internacionales. Obligado por un juramento de sangre que le obliga a ayudar a un ex asociado, Wick viaja a Roma para enfrenarse contra los asesinos más letales del mundo.



Aún queda mucho para el estreno en cines de la película, situado en el próximo año 2017. Pero antes podremos disfrutar de su primer tráiler oficial. El cual, como ya sucediera con los avances de la primera cinta, no decepcionará en absoluto. Con un estilo de acción sumamente renovado.