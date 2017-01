Sir John Hurt fallece a los 77 años de edad

El legendario actor británico Sir John Hurt falleció ayer, 27 de enero de 2017 a la edad de 77 años de edad. Con él se va uno de los nombres de mayor impacto del cine y el teatro del último medio siglo.

28 de enero de 2017 - Carlos Ferrer

John Hurt contó con una extensísima carrera en Hollywood. Además recibió dos nominaciones a los Oscar por sus papeles en 'El Expreso de Medianoche' y 'El Hombre Elefante' de David Lynch.



También será recordado por su papel de Kane en 'Alien' de Ridley Scott (el cual repitió en Spaceballs). Así como Jesucristo en 'La Historia del Mundo' de Mel Brooks. Sin olvidar su paso por la saga Harry Potter, donde figuró en tres de sus títulos. Así como el papel del profesor Trevor Bruttenholm en las dos películas de la saga Hellboy de Guillermo del Toro.



Sin olvidar su papel de tirano en V de Vendetta, producida por los Wachowsky. O el Doctor Harold Oxley en 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal'.



John Hurt está actualmente en los cines con 'Jackie'. Pero tampoco podemos dejar atrás su faceta televisiva como The War Doctor en 'Doctor Who' o en la producción de Jim Henson 'The Storyteller'.



Deja esposa, Anwen Rees-Myers y dos hijos, Alexander Hurt y Nicholas Hurt.



John Hurt, descanse en paz.