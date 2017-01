La La Land: Emma Stone triunfa en los premios de los actores pero la película no arrasa

Unos de los galardones de mayor impacto en la carrera hacia los Oscar 2017, los del sindicato de actores de Hollywood, acaban de dejar un poco más claro el planteamiento de las estatuillas interpretativas. Situando a Emma Stone como la favorita para el puesto de mejor actriz, dentro de 'La La Land', cinta de mayor número de nominaciones para la próxima entrega de los Oscar.

30 de enero de 2017 - David Ackerman

Parece claro que Emma Stone será la triunfadora dentro de los Oscar 2017 en la categoría de mejor actriz por su papel en La La Land. Si bien por ahora no está nada claro que Ryan Gosling haga lo propio con el de mejor actor protagonista.



Los galardones del sindicato de actores de Hollywood han reconocido a Denzel Washington como el mejor del año por su papel en 'Fences'.



Además la cinta 'Moonlight' fue reconocida como la mejor película por su reparto al completo. Sin olvidar el premio a Mahershala Ali como mejor actor de reparto por el mismo título.



A continuación podemos ver la lista completa de ganadores y nominados en los premios del SAG 2017:



Mejor actriz de reparto

Viola Davis, Fences (GANADORA)

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester by the Sea



Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, Moonlight (GANADOR)

Jeff Bridges, Hell or High Water

Hugh Grant, Florence Foster Jenkins

Lucas Hedges, Manchester by the Sea

Dev Patel, Lion



Mejor actriz protagonista

Amy Adams, La Llegada

Emily Blunt, La Chica del Tren

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land (GANADORA)

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins



Mejor actor protagonista

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences (GANADOR)



Mejor reparto

Captain Fantastic

Fences

Hidden Figures

Manchester by the Sea

Moonlight (GANADORA)