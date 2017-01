Avatar 2: El rodaje comenzará en agosto

Tras varios años de retraso en el calendario de producción parece que James Cameron se decide a poner en marcha el proyecto de 'Avatar 2'. Contando con su elenco de regreso. Uno de los proyectos más esperados al tratarse de la secuela de la cinta más taquillera de la historia del cine.

30 de enero de 2017 - David Ackerman

La secuela de Avatar lleva mucho tiempo a la espera de confirmar su estreno. James Cameron es un cineasta que se toma las cosas con calma y si distaron más de diez años entre 'Titanic' y 'Avatar', ahora parece que sin lugar a dudas habrá también una década entre la primera parte del gran éxito de ciencia ficción y su secuela.



Parece también que James Cameron tiene sumamente claro el proceso de rodaje de las próximas entregas de la saga Avatar. Empezando por 'Avatar 2', pero dentro del mismo calendario también podremos asistir a la consecución de otras tres entregas más de una franquicia que se cerraría con un total de cinco películas. En un principio el presupuesto subiría a más de 400 millones de dólares para la secuela. Lo que subiría al resto de entregas a niveles verdaderamente estratosféricos.



Ahora el inicio del proceso de captura de movimientos (uno de los más laboriosos y extensos dentro de la producción de 'Avatar 2') comenzará el próximo mes de agosto.



James Cameron también comentó recientemente "Tenemos la intención de rodar todo como si fuera una mini-serie, es decir, todo de una manera ordenada y dentro de un proceso único, por lo que será algo verdaderamente extenuante pero que sin duda merecerá mucho la pena". Aunque no aclaró nada acerca del presupuesto de la producción.



El reparto principal de las continuaciones de la saga de ciencia ficción Avatar está compuesto por nombres como los de Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang y Sigourney Weaver. A la espera de novedades en el elenco. Las cuales seguramente no tardarán mucho en llegar, sobre todo según se aproxime la fase de rodaje.







Mientras tanto 'Avatar 2' vería la luz en cines el año 2018, el 21 de diciembre para ser más exactos. Mientras que 'Avatar 3' se estrenaría en las navidades del año 2020.



Para ver 'Avatar 4' habría que esperar hasta la misma época del año 2022 y para terminar la pentalogía encontramos el año 2023, es decir parece ser que el argumento de la cuarta película se dividiría en dos entregas. Aunque por ahora mejor será esperar a tener novedades al respecto, ya que no es la primera vez en la que se retrasó su rodaje a causa de nuevas modificaciones propuestas por James Cameron.