The Batman: Ben Affleck abandona la dirección de la película

La película 'The Batman' está generando un buen número de titulares incluso antes de que comience su rodaje. En un principio estaba previsto contar con Ben Affleck para la dirección -además de como protagonista- pero ahora parece haber declinado definitivamente la opción.

31 de enero de 2017 - Mark Silverman

Las idas y venidas de Ben Affleck de la dirección de The Batman parecen haber llegado a su fin. El actor que encarna a Bruce Wayne no será a su vez el encargado de dirigir el título de DC y Warner.



Ben Affleck sí firmará el guión junto con el "jefe" de DC, Geoff Johns. Affleck justifica su decisión de abandonar la dirección de 'The Batman' con la intención de hacer el mejor papel posible, ya que según dice, una gran actuación requiere poder concentrarse plenamente en ella y le resultaría imposible el estar además en las tareas propias del director.



Desde Warner, en un comunicado oficial, se apoya totalmente la decisión de Ben Affleck, y esperan seguir adelante con la película en solitario de Batman.



El nombre de Matt Reeves suena ahora como candidato para situarse en la silla de dirección. A la espera de confirmación oficial por parte del estudio.