The Batman: Las malas críticas de Batman Vs Superman causa del abandono de Ben Affleck

No han pasado ni 24 horas desde que Ben Affleck anunciara su salida de la dirección de la película 'The Batman' y ya se sitúan numerosas causas como motivo de su renuncia. Al parecer aún resuenan las malas críticas dentro de 'Batman Vs Superman' y una cierta desconfianza en el futuro del universo cinematográfico DC.

31 de enero de 2017 - David Ackerman

Hace meses que Ben Affleck se mostraba dubitativo acerca de encargarse de la dirección de la película de acción y aventuras The Batman. Ahora todo quedó solventado con el anuncio oficial de su salida, una salida que se produce a pocas semanas -en teoría- del arranque del proceso de filmación.



Si bienBen Affleck firmará el guión junto con el "jefe" de DC, Geoff Johns, el actor parece querer desvincularse del grueso del proyecto más allá de su interpretación de Bruce Wayne (Batman).



Las malas críticas recibidas por 'Batman Vs Superman' así como cierta desconfianza en el planteamiento de las adaptaciones de DC estarían detrás de la decisión de Ben Affleck. Quien oficialmente sitúa el pretexto de buscar "centrarse plenamente en la faceta de interpretación del personaje" en detrimento de la dirección del proyecto.



Ahora, a pocas semanas del supuesto inicio de rodaje se sitúa el interrogante de conocer al encargado de dirigirlo. El nombre de Matt Reeves suena ahora como candidato para situarse en la silla de dirección. A la espera de confirmación oficial por parte del estudio.