The Batman: Kevin Smith rechaza dirigir la película

El titular del día en lo referente al cine de cómic gira en torno a la negativa de Ben Affleck de encargarse de la dirección de 'The Batman'. A las pocas horas no han tardado en llegar comentarios y rumores al respecto de posibles sustitutos. El nombre de Kevin Smith salió pronto a la palestra, y ahora es el propio cineasta quien niega cualquier posibilidad.

31 de enero de 2017 - David Ackerman

Ben Affleck declinó dirigir la película The Batman, en la que él mismo ejercerá como protagonista. Ahora llegan nombres para ocupar su puesto en la silla, aunque el primero en desmarcarse es Kevin Smith, una especie de exégeta del universo cinematográfico DC y gran fan del mismo.



Kevin Smith reconoce que hace mucho tiempo que no habla con Ben Affleck, además recalca que está implicado en numerosos proyectos que le tienen totalmente ocupado.



En definitiva, por ahora 'The Batman' sigue sin director. Desde Warner, en un comunicado oficial, se apoya totalmente la decisión de Ben Affleck de abandonar la producción, y esperan seguir adelante con la película en solitario de Batman.



El cineasta Matt Reeves suena ahora como candidato para situarse en la silla de dirección. A la espera de confirmación oficial por parte del estudio. Aunque a buen seguro los candidatos no faltarán.