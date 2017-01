The Ring 3: Potente vídeo con los primeros minutos de la película

La película 'The Ring 3' (Rings) comienza su andadura en cines. Y ahora precisamente podemos ver un potente vídeo con los primeros minutos del retorno de la saga de terror que causó furor hace una década.

1 de febrero de 2017 - Mark Silverman

La película The Ring 3 iniciaría su andadura en cines el pasado 28 de octubre de 2016. Aunque finalmente ese debut queda para el próximo 3 de febrero. Los fans de la saga de terror tendrán que esperar otros cinco meses más -sumados al año largo de demora inicial- para poder comprobar el modo en el que se retoma el estremecedor argumento de terror japonés que dio el salto a los Estados Unidos con una saga encabezada por la actriz Naomi Watts. Ahora además os ofrecemos un nuevo vídeo con los minutos iniciales del escalofriante metraje.



The Ring: Un nuevo capítulo de la franquicia de terror The Ring. Una joven que se preocupa por su novio cuando se sumerge en una subcultura que explora la tétrica cinta de vídeo que acaba con la gente. Ella decide sacrificarse para salvar la vida de su novio.



La primera versión de la saga en su salto al mercado de Hollywood fue dirigida por Gore Verbinksi en el año 2002. Con un gran éxito y abriendo el filón para las adaptaciones de Hollywood de grandes películas de terror japonés. Un fenómeno cinematográfico que terminó "quemándose" varios años después por la saturación del género. En aquella ocasión vimos a Naomi Watts en uno de los papeles principales.



Para la película 'The Ring 3' hemos podido ver un buen número de nombres en el apartado técnico. Todos pasando después de los más de tres años de demora hasta la puesta en marcha del proyecto.







En esta ocasión no podemos ver a Naomi Watts, quien formó parte del elenco en su versión de Hollywood. Si bien queda por ver el modo en el que se comportará en la taquilla internacional. Quedando todo abierto de cara a la continuación de la franquicia.