The Batman: El director de Guardianes de la Galaxia propone sustituto a Ben Affleck

El cineasta James Gunn habló sobre el futuro de la película 'The Batman', ahora que perdió a Ben Affleck como director. El responsable de 'Guardianes de la Galaxia' sitúa a Jeremy Saulnier, director de 'The Green Room' como la perfecta elección para el puesto.

1 de febrero de 2017 - Mark Silverman

A apenas 24 horas después del anuncio de la renuncia de Ben Affleck al puesto de director de The Batman, no han faltado candidatos para la dirección. Si ayer Kevin Smith mostraba su opinión (y de paso se quitaba de en medio) hoy es James Gunn, director de la saga Marvel 'Guardianes de la Galaxia', quien muestra su opinión al respecto.



James Gunn firmó el estreno de 'Guardianes de la Galaxia', la saga revelación de Marvel en el año 2014. Tanto es así que consiguió desbancar a 'Capitán América 2 Soldado de Invierno' como el título más taquillero de dicho año dentro de sus estrenos de temporada.



Para Gunn el nombre ideal para la dirección es el de Jeremy Saulnier, responsable de 'The Green Room'. Anteriormente, en 2013, también estrenó un título de impacto: 'Blue Ruin'.



Mientras tanto sigue en el aire la fecha para el inicio del rodaje. Más aún ahora cuando ni tan siquiera cuenta con un director al frente del proyecto. Eso sí, Ben Affleck continúa adscrito al papel protagonista -al menos por ahora-.