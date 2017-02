The Batman: Tras la salida de Ben Affleck de la dirección el guión será reescrito

El prestigioso guionista Chris Terrio se encargará del guión de 'The Batman'. Tras la salida de Ben Affleck de la dirección, el proyecto parece cambiar definitivamente de rumbo para encarrilarlo de cara al inicio del rodaje.

1 de febrero de 2017 - Mark Silverman

Ben Affleck tampoco dejará la impronta en el guión de 'The Batman', como tampoco la dejará dentro de la dirección. Ahora el estudio cuenta con Chris Terrio para elaborar la historia monográfica del popular superhéroe de DC.



Con este planteamiento para el guión el proyecto sufrirá un retraso en su calendario de rodaje. Previsto oficiosamente para el próximo mes de marzo. Dejando abierto el calendario de estrenos de DC para el año 2018 y 2019 a la llegada de la aventura monográfica del popular personaje.



No es la primera vez que Ben Affleck mostró sus dudas acerca del planteamiento del estudio al respecto a 'The Batman'. Y afirmó en numerosas ocasiones su reticencia a iniciar un rodaje cuando aún no estaba plenamente satisfecho con el guión.



En apenas dos días Ben Affleck ya pasó de dirigir, co-escribir y protagonizar 'The Batman', a únicamente encargarse de dar vida al personaje principal de la película.