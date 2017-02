Ghost in the Shell: Espectacular nueva portada con Scarlett Johansson

Llega una nueva imagen de la película 'Ghost in the Shell'. Con la actriz Scarlett Johansson al frente del reparto principal en el arranque de una potente saga de acción y ciencia ficción.

7 de febrero de 2017 - Mark Silverman

El popular manga 'Ghost in the Shell' es uno de los estandartes del género. Con legiones de fans del clásico que marcó tendencia hace cerca de dos décadas. Ahora podemos ver una nueva portada con la protagonista, Scarlett Johansson, dentro de su nueva franquicia en Hollwood.



Para la actriz Scarlett Johansson, toda una experta en producciones de acción como demuestra con su papel de Viuda Negra dentro del universo cinematográfico Marvel. Sin olvidar su papel en 'Lucy' de Luc Besson, en la que también derrochó un buen número de acrobacias en los minutos de metraje cargado de acción dentro del proyecto estrenado hace dos temporadas.



El argumento de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.