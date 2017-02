Cincuenta Sombras Más Oscuras: Se enfrenta a LEGO Batman en los estrenos de cine de la semana

Los estrenos de cine del 10 de febrero calientan motores de cara al arranque del fin de semana previo a San Valentín. Y como viene siendo habitual tenemos una nueva entrega de la saga 'Cincuenta Sombras de Grey' con la intención de abrir brecha en la taquilla. Aunque tendrá una competencia enmascarada -y no precisamente a Christian Grey correteando en una de sus fiestecitas-, se trata de 'LEGO Batman'.

8 de febrero de 2017 - Mark Silverman

El argumento de la película 'Cincuenta Sombras Más Oscuras' se presenta así: Intimidada por los oscuros secretos del atractivo, joven, triunfador y atormentado empresario Christian Grey, Anastasia Steele decide romper con él y embarcarse en su carrera profesional después de ser contratada en una editorial de Seattle. Decide dar un giro radical a su vida hasta entonces. Pero el deseo por Christian Grey todavía domina cada uno de sus pensamientos, y cuando finalmente él le propone retomar su aventura con nuevos parámetros para los dos, Ana no puede resistirse. Reanudan entonces su tórrida y sensual relación, pero mientras Christian lucha contra sus propios demonios del pasado y se da cuenta que realmente está enamorado de Anastasia, Ana debe enfrentarse a la ira y la envidia de las mujeres que la precedieron sin darle tiempo siquiera de asimilar todo lo que le acontece y tomar la decisión más importante de su vida y los cambios que esto implica, su compromiso con Christian Grey.



Otro de los estrenos de cine de la semana es 'LEGO Batman', continuando con la franquicia de LEGO adaptando los personajes de cómic de DC en una simpática comedia.



Los Oscar 2017 también llegan a la cartelera con una de las nominadas, 'Moonlight': Chiron es un joven afroamericano con una difícil infancia, adolescencia y madurez que crece en una zona conflictiva de Miami. A medida que pasan los años, el joven se descubre a sí mismo y encuentra el amor en lugares inesperados. Al mismo tiempo, tiene que hacer frente a la incomprensión de su familia y a la violencia de los chicos del barrio.



El terror de 'The Ring 3' se estrena en nuestros cines. Buscando reeditar el éxito de la adaptación del clásico de terror japonés que causó tanto furor hace cerca de una década: Un nuevo capítulo de la franquicia de terror The Ring. Una joven que se preocupa por su novio cuando se sumerge en una subcultura que explora la tétrica cinta de vídeo que acaba con la gente. Ella decide sacrificarse para salvar la vida de su novio.



No te pierdas los últimos estrenos de cine de la semana.