Plan de Escape: La secuela se pone en marcha con nuevo director

La película de acción 'Plan de Escape' ya tiene director para su secuela. Con un reparto encabezado por Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, el nombre de Steven C. Miller se suma al proyecto.

8 de febrero de 2017 - David Ackerman

El argumento de 'Plan de Escape', nos habla de Ray Breslin, un afamado ingeniero y diseñador de prisiones de máxima seguridad. Sus cárceles son consideradas como totalmente inexpugnables para cualquier recluso que quiera escapar de ellas. Su vida cambia radicalmente cuando cae en un complot por el cual es acusado de un delito que no cometió. Terminando recluso en una de sus fortalezas de reclusión. Tendrá que poner en marcha todos sus conocimientos para tratar de escapar a toda costa, así como averiguar el responsable de su inculpación.



El reparto de la primera entrega también contó con nombres como James Caviezel, al que muchos conocieron por su papel en 'La Pasión de Cristo' de Mel Gibson, ahora es un habitual en el género de la ciencia ficción. Protagoniza además la serie de televisión 'Person of Interest', creación de Jonathan Nolan, hermano de Christopher Nolan y co-guionsita de la trilogía Batman. Aunque parece algo complicado poder verle en la secuela.



Es pronto para tener datos acerca del argumento de la secuela, aunque no es de esperar que sus responsables se devanen mucho los sesos para dar un "giro radical" a la franquicia.



Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger son viejos amigos y colaboradores en sagas como 'Los Mercenarios'.