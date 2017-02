John Wick 2: Recibe unas estupendas críticas iniciales

La película 'John Wick 2', protagonizada por Keanu Reeves, calienta motores de cara a su próximo estreno cinematográfico. Ahora además van llegando las primeras críticas oficiales. Situándose incluso por encima de la sorprendente primera entrega.

8 de febrero de 2017 - Mark Silverman

El actor Keanu Reeves produce y protagoniza la película de acción 'John Wick 2', al igual de como sucediera con la primera entrega. Ahora llegan las primeras críticas oficiales de la cinta y no podían ser mejores.



Un gran dato para una secuela, sobre todo cuando las continuaciones no suelen alcanzar la calidad y el impacto de las primeras entregas.



Dentro de los buenos comentarios se valora la "capacidad de sorpresa" dentro de un argumento que genera una gran apertura del prisma en el que se mueve John Wick. Sin olvidar las elaboradísimas escenas de acción con un Keanu Reeves plenamente implicado en el personaje.



Uno de los puntos de interés de la película 'John Wick 2' es la posibilidad de ver a Lawrence Fishburne en un papel de mayor relevancia, situándole como llave para el desarrollo del argumento.



La sinopsis oficial de la película 'John Wick 2' se presenta así: Ahora Keanu Reeves da vida a John Wick, un legendario asesino profesional que tiene que salir de su retiro para hacerse con el control del gremio de asesinos internacionales. Obligado por un juramento de sangre que le obliga a ayudar a un ex asociado, Wick viaja a Roma para enfrenarse contra los asesinos más letales del mundo.