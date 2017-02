Batman Vs Superman: 12 minutos de vídeo sobre los efectos visuales

El cineasta Zack Snyder acaba de compartir un espectacular vídeo de rodaje de la película 'Batman Vs Superman, con más de doce minutos de metraje de las diferentes escenas de la gran superproducción de DC y Warner.

9 de febrero de 2017 - David Ackerman

El proceso de rodaje de la película La Liga de La Justicia finalizó hace unas semanas. Y su estreno se presenta, junto a 'Wonder Woman', como uno de los de mayor interés dentro del segmento de las adaptaciones de cómic en general.



Ahora además podemos ver un nuevo vídeo sobre la película 'Batman Vs Superman', también dirigida por Zack Snyder. Un clip de más de 12 minutos en el que se pueden ver detalles acerca del proceso creativo de sus elaborados efectos visuales.



'Batman Vs Superman' no cosechó el éxito esperado en un principio, tanto en taquilla como en críticas. Aún así tanto DC como Warner confían en la nueva línea desarrollada por Zack Snyder para la ocasión.