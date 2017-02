The Batman: El guión original incluía a Joker y otros villanos de DC

Ben Affleck abandonó la dirección de la película 'The Batman'. Ahora llegan datos sobre el guión original que se retocará para encarrilar el proyecto con un nuevo cineasta a su cargo. Al parecer Joker era uno de los villanos principales del argumento, junto con Deathstroke.

9 de febrero de 2017 - David Ackerman

El primer villano confirmado para la película 'The Batman', fue Deathstroke, interpretado por el actor Joe Manganiello. Ahora además sabemos que Joker, personaje en manos de Jared Leto desde 'Escuadrón Suicida', también estaba situado dentro de la acción del guión original que Ben Affleck estaba pendiente de "retocar" de cara a ponerse con la dirección del proyecto.



Ahora resta por ver si la salida de Affleck también cambia radicalmente el argumento y elenco de personajes de 'The Batman'. O si por el contrario se mantiene al príncipe del crimen dentro del proyecto.



Resulta complicado pensar que Jared Leto firmara únicamente para un pequeño papel en 'Escuadrón Suicida'. Más pequeño aún si tenemos en cuenta lo cercenado del metraje de cara a evitar "censuras" dentro de los Estados Unidos.



En apenas dos días Ben Affleck ya pasó de dirigir, co-escribir y protagonizar 'The Batman', a únicamente encargarse de dar vida al personaje principal de la película. Ahora resta por confirmarse la fecha oficial del arranque del rodaje.