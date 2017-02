La Liga de la Justicia: Nuevas imágenes de arte conceptual del traje de Batman

El traje de Batman es uno de los elementos más llamativos de la nueva etapa de la adaptación del personaje de cómic a la gran pantalla. Ahora además podemos ver nuevas imágenes de arte conceptual de la recreación que podremos ver dentro de la película 'La Liga de la Justicia', bajo la dirección de Zack Snyder.

9 de febrero de 2017 - David Ackerman

La película 'La Liga de la Justicia' es uno de los estrenos más llamativos del año. Contando con Zack Snyder en la dirección. Tal y como sucedió con 'Batman Vs Superman'. Y como entonces, parece que Batman lucirá una potente armadura dentro del argumento de acción. Ahora además podemos ver nuevas imágenes de arte conceptual de la producción dirigida por Snyder, con el actor Ben Affleck al frente del personaje.



En la anterior entrega del sello, 'Batman Vs Superman', Bruce Wayne desarrolló su nueva armadura con el fin de enfrenarse a Superman, el Hombre de Acero de Metrópolis, lo que sin duda supuso un giro de impacto en el metraje de la superproducción.



Ben Affleck es el productor y protagonista de The Batman, un proyecto de envergadura que traerá al frente las aventuras del célebre personaje de cómic de DC. Hace unas semanas el propio Affleck reveló las primeras imágenes del personaje de Deathstroke, villano de la película y de paso con cierta presencia dentro de 'La Liga de la Justicia. Aunque recientemente conocimos su salida del puesto de director.