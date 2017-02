Ghost in the Shell: Scarlett Johansson defiende no tratar de hacer un personaje asiático

La actriz Scarlett Johansson habló sobre su personaje en 'Ghost in the Shell'. Situando la versión escogida como independiente de temas raciales, negando el "blanqueamiento" del clásico y alejándose así las teorías acerca de la idoneidad de la elección de una intérprete occidental para el papel.

9 de febrero de 2017 - Mark Silverman

Muchos fans recibieron con discrepancias la elección de una actriz no asiática para el papel principal, "The Major", dentro de la adaptación de 'Ghost in the Shell'. Los titulares se calentaron aún más cuando trascendió la intención del estudio en "orientalizar" los rasgos de la actriz mediante efectos digitales. Finalmente el estudio dio marcha atrás pero la polémica estaba servida.



Scarlett Johansson habló de nuevo sobre el tema "Ciertamente nunca tuvimos la intención de desarrollar el personaje de una raza determinada. La diversidad es importante en Hollywood y nunca me gustaría sentir que estaba realizando un personaje que pudiera resultar ofensivo".



El argumento principal de 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.