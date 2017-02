The Batman: El nuevo guión retrasa el estreno hasta el año 2019

La película 'The Batman' se retrasa en el calendario de estrenos de DC y Warner. Concretamente ahora pasa al año 2019. Aplazamiento motivado por el cambio en su equipo técnico y la gran reescritura del guión del filme protagonizado por Ben Affleck.

9 de febrero de 2017 - Mark Silverman

Ben Affleck salió de la dirección y del puesto de guionista de la película 'The Batman'. Un cambio de casi última hora que provocará la alteración del calendario de estrenos del estudio situando el filme en el año 2019.



Es decir, un año más tarde de lo previsto. Con lo que de paso su rodaje también se aplazará de empezar en torno al mes de marzo o abril a mediados del año 2018.



No es la primera vez que Ben Affleck mostró sus dudas acerca del planteamiento del estudio al respecto a 'The Batman'. Y afirmó en numerosas ocasiones su reticencia a iniciar un rodaje cuando aún no estaba plenamente satisfecho con el guión.



En apenas dos días Ben Affleck ya pasó de dirigir, co-escribir y protagonizar 'The Batman', a únicamente encargarse de dar vida al personaje principal de la película.



La próxima vez que veremos a Batman en acción será en 'La Liga de la Justicia', película de grupo dirigida por el cineasta Zack Snyder.