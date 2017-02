John Wick 2: La tercera película aún no tiene director confirmado

La película 'John Wick 2' llega a las carteleras apoyada por unas críticas verdaderamente buenas. Ahora además se hablaba de la tercera entrega. Algo seguro para Keanu Reeves, pero nada claro para su compañero en el binomio creativo, el cineasta Chad Stahelski.

10 de febrero de 2017 - Mark Silverman

Keanu Reeves, en un encuentro con los medios, fue claro y contundente acerca de una continuación de 'John Wick 2': "Sin lugar a dudas. Me encanta el personaje y el mundo en el que se mueve. Si tengo la oportunidad haremos otro capítulo. Siempre dependerá de las audiencias, pero sin lugar a dudas estaré ahí para una tercera".



Recordemos que Keanu Reeves además de protagonista, también ejerce como productor del filme. Un argumento que llegó sin mucho presupuesto en el año 2014 y que rápidamente sorprendió a los aficionados al género. Desencadenando una secuela ahora en marcha a punto de llegar a las pantallas de cine de todo el mundo.



El cineasta Chad Stahelski, responsable de la dirección de las dos entregas estrenadas admite no tener nada firmado al respecto. Tampoco saber planes acerca de la misma. Habrá que esperar a su andadura en taquilla y si el director recibe suculentas ofertas que choquen en el calendario con la producción.



La sinopsis oficial de la película 'John Wick 2' se presenta así: Ahora Keanu Reeves da vida a John Wick, un legendario asesino profesional que tiene que salir de su retiro para hacerse con el control del gremio de asesinos internacionales.







Obligado por un juramento de sangre que le obliga a ayudar a un ex asociado, Wick viaja a Roma para enfrenarse contra los asesinos más letales del mundo.