The Batman: Lena Headey quiere ser Catwoman en la nueva película

La película 'The Batman' está algo "congelada" en el futuro de DC y Warner. A pesar de ello no faltarán candidatos para su reparto. Como por ejemplo la actriz Lena Headey, una de las protagonistas de 'Juego de Tronos', quien se sitúa como una de las futuribles integrantes del reparto del filme.

11 de febrero de 2017 - Mark Silverman

Lena Headey, una de las protagonistas de la serie de televisión 'Juego de Tronos' (HBO) quiere estar en la esperada producción 'The Batman'. Una película que por ahora no tiene director asignado después de la salida de Ben Affleck -quien se sitúa únicamente como actor y (tal vez) co-guionista.



Mientras tanto el primer villano confirmado para la película es Deathstroke, interpretado por el actor Joe Manganiello.



Recientemente también se situó a Joker, personaje en manos de Jared Leto desde 'Escuadrón Suicida', situado dentro de la acción del guión original que Ben Affleck estaba pendiente de "retocar" de cara a ponerse con la dirección del proyecto.



En apenas dos días Ben Affleck ya pasó de dirigir, co-escribir y protagonizar 'The Batman', a únicamente encargarse de dar vida al personaje principal de la película. Ahora resta por confirmarse la fecha oficial del arranque del rodaje.