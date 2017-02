LEGO Batman: Supera a Christian Grey en la taquilla de cine de los Estados Unidos en su estreno

La película 'LEGO Batman' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla de los Estados Unidos en su fin de semana de estreno. Superando a la secuela de 'Cincuenta Sombras de Grey' dentro de la cartelera del país. Dentro de un fin de semana plagado de estrenos de alto impacto como 'John Wick 2'.

12 de febrero de 2017 - David Ackerman

La película 'LEGO Batman' se sitúa en el primer puesto del ranking de taquilla de los Estados Unidos en su fin de semana de estreno. Con unos ingresos de 55,6 millones de dólares.



La secuela de 'Cincuenta Sombras de Grey' se queda en el segundo puesto, por debajo de lo cosechado por la primera entrega de la saga. Con 46,7 millones de dólares de taquilla.



El esperado regreso de 'John Wick 2', otro de los estrenos de cine del fin de semana en los Estados Unidos, se queda en el tercer puesto con 30,1 millones de dólares de taquilla en el país.



'Múltiple' se queda en el cuarto puesto. Pasando desde el liderato. Ahora con un parcial de 9,3 millones de dólares y un total acumulado de 112,29 millones de dólares. Gran dato para lo nuevo de M Night Shyamalan.



'Figuras Ocultas' se queda en el quinto lugar del top con 8 millones de dólares de parcial y un total de más de 131,4 millones de dólares de acumulado.



'A Dogs Purpose', azotada por el escándalo de maltrato animal durnate su rodaje, se desploma en la taquilla de cine de los Estados Unidos con un parcial de 7,3 millones de dólares y un total acumulado de 42,56 millones de dólares.



'The Ring 3' se sitúa ahora en el séptimo puesto del top con 5,8 millones de dólares y un total de 21,4 millones de dólares de acumulado.



'La La Land' baja hasta la octava posición del ranking en los Estados Unidos. Con 126,1 millones de dólares de acumulado desde su puesta en marcha en las carteleras del país.



'Lion' sube un puesto desde la semana pasada dentro de la cartelera cinematográfica de los Estados Unidos. Con un parcial de 4 millones de dólares y un total acumulado de 30,36 millones de dólares.



'The Space Between Us' cierra el top con 1,7 millones de dólares y un total acumulado de 6,5 millones de dólares de acumulado en el país.