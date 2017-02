X MEN Nuevos Mutantes: Nueva imagen de Maisie Williams como Wolfsbane

Llega una nueva imagen de arte conceptual de la película 'X MEN Nuevos Mutantes' con la actriz Maisie Williams, conocida por su papel en la serie de televisión 'Juego de Tronos', en el papel de Wolfsbane.

12 de febrero de 2017 - David Ackerman

La película 'X MEN Nuevos Mutantes' se presenta como uno de los nuevos proyectos del universo X MEN para su desarrollo dentro de 20th Century Fox. Ahora además podemos ver un potente fanart, compartido por su dierctor Josh Boone, en el que aparece la actriz Maisie Williams en uno de los papeles de filme, Wolfsbane.



Maisie Williams comentó recientemente: "No puedo decir mucho sobre esto en absoluto, pero me encantaría ser parte de él y parte de la familia Marvel".



A lo que además apuntó "Nuevos Mutantes se ve absolutamente increíble y siempre me ha encantado la idea de un spinoff con Josh Boone, es un director con muchísimo talento".



El rodaje de 'X MEN Nuevos Mutantes', situado en el mes de mayo, duraría cerca de tres meses, tal y como se confirmó desde MELS Studios de Montreal, Canadá. ¿Será un nuevo título junto con 'X MEN Supernova' o definitivamente tenemos un cambio de título a la vista?