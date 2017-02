Wonder Woman: El personaje de cómic también tiene su línea estilo Barbie

El personaje de Wonder Woman, interpretado por la actriz Gal Gadot, debuta en cines contando con muchas papeletas para marcar el inicio de una saga en DC y Warner. Ahora además también contará con su propia línea de merchandising al estilo "Barbie".

14 de febrero de 2017 - Fernando Álvarez

Gal Gadot es uno de los rostros más reconocidos del universo cinematográfico DC después de su debut dentro de la superproducción de aventuras y acción 'Batman Vs Superman'.



Además de estar a las puertas de lo que acontezca en 'La liga de la justicia' también está pendiente poder ver el resultado de 'Wonder Woman', es decir, su película monográfica bajo la dirección de Patty Jenkins. Ahora además llega una versión de merchandising muy al "estilo Barbie", con la poderosa amazona en una recreación ciertamente dulcificada.



El estreno de la película 'Wonder Woman' está situado en el 2 de junio. Con un gran despliegue promocional del estudio. Además de incluirla dentro del argumento de 'La Liga de la Justicia', fastuosa saga de grupo que debuta bajo la dirección de Zack Snyder.



