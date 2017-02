Robert Downey Jr protagonizará Man of the People después de Los Vengadores 3

El actor Robert Downey Jr se suma al proyecto de 'Man of the People', el cual será producido por su mujer, Susan Downey y dirigido por Richard Linklater. Un filme de próximo rodaje en el que se embarcará una vez finalizada la producción 'Los Vengadores 3'.

14 de febrero de 2017 - Fernando Álvarez

Robert Downey Jr está actualmente rodando 'Los Vengadores 3' bajo la dirección de Anthony y Joe Russo para Marvel. Próximamente cambiará de tercio, dejando atrás las armaduras y las explosiones propias de las adaptaciones de cómic para entrar de lleno en el argumento de 'Man of the People', en la que trabajará bajo las órdenes del cineasta Richard Linklater.



'Man of the People' será producida por Susan Downey, esposa y principal responsable de los proyectos cinematográficos de Robert Downey Jr fuera del espectro Marvel, como lleva demostrando desde hace casi dos décadas.



El argumento cuenta la historia de Dr. John Brinkley, quien consigue fama y fortuna usando la medicina falsa, populismo y la tecnología más reciente de la época: la radio. A medida que la fama de Brinkley crece, recibe la atención del Dr. Morris Fishbein, quien comienza una larga búsqueda para desacreditarlo.