The Batman: Ben Affleck podría querer abandonar el personaje

Hace unos días Ben Affleck sorprendió con su decisión de abandonar la dirección de la película 'The Batman'. Producción de gran impacto dentro del universo cinematográfico DC. Ahora además se abre la posibilidad de que tenga la firme intención de abandonar definitivamente el personaje tras únicamente dos películas al frente del mismo.

14 de febrero de 2017 - David Ackerman

La película The Batman fue fuente de rumores durante los últimos días. En especial por la negativa del actor Ben Affleck en encargarse de la dirección del proyecto de cómic y, en un principio, únicamente estar dentro de la faceta interpretativa.



Una faceta que incluso estaría barajando dejar atrás por completo. Al parecer Affleck tiene pensado abandonar por completo las adaptaciones de DC y el personaje de Batman. Pero estaría buscando la manera de no "dejar colgado" al estudio, Zack Snyder y al resto de responsables del mismo.



Desde Collider se afirma incluso que Ben Affleck ya está en conversaciones con Warner para abandonar el papel de Batman. Con lo que 'The Batman' sería su última participación en la saga, ya que está firmada desde hace meses.



La "rumorología" va mucho más allá y sitúa a Ben Affleck como profundamente descontento con la película y el personaje en general prácticamente desde el desarrollo de 'Batman Vs Superman'.



Todo cuando hace unos días el propio actor Ben Affleck comentó lo siguiente: "Hay ciertos personajes que ocupan un lugar especial en los corazones de millones de personas. Realizar este papel requiere foco, pasión y el mejor rendimiento que puedo dar. Ha quedado claro que no puedo hacer ambos trabajos al nivel que ellos requieren. Junto con el estudio, he decidido encontrar un socio en un director que colaborará conmigo en esta gran película. Estoy muy comprometido con este proyecto, y espero poder traer esto a la vida para los aficionados de todo el mundo".