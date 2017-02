Star Wars Episodio 8: El nuevo R2 D2 fue un Goblin en Harry Potter

La película 'Star Wars Episodio 8' llegará a los cines el próximo mes de diciembre. Ahora además conocemos un punto importante dentro del universo Star Wars. Concretamente la identidad del actor encargado de dotar de movimiento y vida al androide R2-D2. Se trata de Jimmy Vee.

14 de febrero de 2017 - David Ackerman

El espectáculo Star Wars regresará en diciembre con la película 'Star Wars Episodio 8', situándose como la segunda producción de la tercera trilogía de nuevo cuño generada desde la labor de George Lucas, iniciada hace más de tres décadas.



Kenny Baker, quien diera vida a R2-D2 desde el inicio de la saga original, falleció el pasado mes de agosto. Desde entonces no había asignado un actor, al menos no de manera oficial, para introducirse dentro de la carcasa de dicho icónico androide.



Desde LucasFilm se anunció que Jimmy Vee es el encargado de recoger el testigo de Kenny Baker, debutando dentro de las escenas de 'Star Wars Episodio 8' contando con la fase de postproducción a pleno ritmo, con cerca de diez meses de cara al estreno en cines.



Kenny Baker, dentro del reparto de 'Star Wars Episodio 7', no figuraba como actor del elenco, sino que simplemente como asesor. Tal vez por su breve presencia dentro del metraje dirigido por JJ Abrams. Ahora para el octavo episodio ese perfil cambiaría de manera notable. Aunque para poder ir adelantando el dato tendremos que esperar hasta el estreno del nuevo tráiler completo.



Jimmy Vee, de 57 años, apareció en películas como 'Harry Potter y la piedra filosofal', interpretando a Gringott. Además de contar con una gran presencia en la serie 'Doctor Who' entre los años 2005 y 2014.