Ghost in the Shell: Scarlett Johansson no cree que el origen del personaje tenga relevancia en el argumento

Hace unos meses se habló acerca de la polémica surgida en torno a la elección de Scarlett Johansson para un personaje que en origen pertenecía a una historia ambientada en Japón. Por lo tanto para muchos debía ser una actriz asiática la encargada del trabajo. Ahora Johansson habla de nuevo al respecto aclarando que en realidad no habla de un ser humano propiamente dicho, sino de una conciencia que es traspasada a una máquina. De ahí lo estéril del debate.

16 de febrero de 2017 - Fernando Álvarez

Para Scarlett Johansson todo está muy claro "Básicamente la película no habla de una persona de una determinada raza. Se sitúa la conciencia humana dentro de una máquina, de un cuerpo sintético", recalcó la actriz.



Con este planteamiento Scarlett Johansson quiere dejar atrás cualquier polémica al respecto de la idoneidad o no de haber contado con una actriz de origen asiático para el desarrollo de The Major, protagonista dentro de 'Ghost in the Shell'.



Situando su personaje como uno de los de mayor impacto en el cine de acción en el presente año 2017. Ahora además podemos verla en una nueva imagen dentro de la película . Una cinta que mostró recientemente su segundo tráiler completo.



Precisamente para la inconfundible Viuda Negra de Marvel, que ahora debuta en una saga propia de acción y ciencia ficción, esta oportunidad le hace sentir una gran responsabilidad y presión al respecto. "Espero estar a la altura de esta gran oportunidad. Siento la presión por lo que supone", comentó la actriz.



El argumento de la película 'Ghost in the Shell': Narra la historia de the Major, una cyborg-humana híbrida, única en su especie, experta en operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.



'Ghost in the Shell' se estrena en nuestros cines el próximo 31 de marzo. Más de 22 después del debut del manga original en el que se basa.